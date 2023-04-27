Sergen Yalçın Fenerbahçe için açık kapı bıraktı

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra adı hiçbir takımda görev almayan Sergen Yalçın'dan flaş bir açıklama geldi.

Sergen Yalçın Fenerbahçe için açık kapı bıraktı

Adı önce Milli Takım'la ardından Fenerbahçe ile anılan Yalçın, Fenerbahçe haberleri üzerine bir açıklama yaptı.
A Spor'dan Serdar Sarıdağ, Sergen Yalçın ile Fenerbahçe için yaptığı görüşmeyi anlattı.
Sarıdağ yaptığı açıklamada, "Sergen Yalçın'ı aradım. Fenerbahçe iddialarını sorunca 'Konuşmam ayıp olur, takımın hocası var' dedi" ifadelerini kullandı.
Bu açıklamasıyla Fenerbahçe için açık kapı bırakan Sergen Yalçın'ın geleceği büyük bir merak konusu oldu.
ADI TRABZONSPOR'LA ANILMIŞTI
Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın ardından Sergen Yalçın ile görüşmüştü. Başkan Ertuğrul Doğan ve Yalçın arasında yapılan görüşmelerde anlaşma çıkmamış, ardından bordo-mavililer göreve Nenad Bjelica'yı getirmişti.
Ocak 2020'den Aralık 2021'e kadar Beşiktaş'ı çalıştıran 50 yaşındaki teknik adam, 2020-2021 sezonunda siyah-beyazlılar lig ve Türkiye Kupası sevinci yaşamıştı.

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