Fenerbahçeli olduğunu açıklayan Sergen Yalçın Kadıköy'e gidiyor. Batuhan Karadeniz'e telefon geldi

NutSpor’da yorumculuk yapan eski milli futbolcu Batuhan Karadeniz, sarı-lacivertli takımın hafta içinde teknik direktörlük için Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleştireceğini açıkladı.

Batuhan Karadeniz gündem yaratan iddiayı şu sözlerle duyurdu:

Reklam arasında bir telefon geldi bana ve bu çok önemli, aslında bunu buradan söylememem gerekiyor. Bana da kızacaklar telefonu eden çok sevdiğim bir kardeşim, ama söylemek zorundayım. Madem bu işi yapıyoruz, hakkıyla yapalım... Hafta için Fenerbahçe'nin Sergen Yalçın ile görüşme yapacağı haberi geldi. Fenerbahçe yönetimine çok yakın bir arkadaşım aradı, hafta içi Sergen Yalçın ile bir görüşme ayarlayacaklarını söyledi.

SERGEN: FENERBAHÇELİ DOĞDUM

Dört Büyükler’in formasını giyen Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş ile şampiyonluk yaşamıştı.

Sergen Yalçın 1999 yılında verdiği röportajda ise, ''Formasını giydiğim takım için sahada her şeyimi ortaya koyarım. Ben de her çocuk gibi küçüklüğümde bir takımın hayranıydım. Fenerbahçeli olarak doğdum, ama Beşiktaş'ta yıldızlaştım. O camiada Sergen oldum. Unutmam mümkün değil'' ifadelerini kullanmıştı.



