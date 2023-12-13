Batuhan Karadeniz'den Okan Buruk'a sert sözler: Şampiyonlar Ligi hocası değil

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Tuncay Özülü
Eski futbolcu Batuhan Karadeniz, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından Okan Buruk'a sert eleştirilerde bulundu.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son haftasında Kopenhag'a konuk oldu. Kopenhag'a 1-0 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, 3. oldu ve Avrupa Ligi'ne düştü.

SkySpor'da yorum yapan eski milli futbolcu Batuhan Karadeniz, Galatasaray'ın elenmesi sonrası teknik direktör Okan Buruk'a yüklendi.

''ŞAMPİYONLAR LİGİ HOCASI DEĞİL''
Batuhan Karadeniz, "Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi antrenörü değil. Olamaz! Ben Ziyech'in ayakkabısını sahaya koyarım ama bu Tete'yi oynatmam! Senin 10 numaran yok mu? Mertens'in kariyerine yazık." ifadelerini kullandı.

Avrupa Ligi Play-Off kuraları 18 Aralık'ta Nyon'daki UEFA merkezinde 15.00'te çekilecek. Sarı-Kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden geldiği için kura avantajına sahip olacak.

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İstanbul'da yapacak. İlk maçlar 15 Şubat, rövanşları ise 22 Şubat'ta oynanacak.

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