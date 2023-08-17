Sergen Yalçın gece kulübü videosuyla ilgili sessizliğini bozdu: Yüz kızartıcı bir suç mu

Sergen Yalçın, sosyal medyada gündem olan bir gece kulübünde çekilen videoda kameralara yansıması hakkında sessizliğini bozdu.

Sergen Yalçın gece kulübü videosuyla ilgili sessizliğini bozdu: Yüz kızartıcı bir suç mu

Beşiktaş'ta ve Alanyaspor başta olmak üzere pek çok takımda teknik adamlık yapan Sergen Yalçın, sosyal medyada gündem olan Belarus'ta bir gece kulübünde çekilen videoda kadraja yansıması hakkında sessizliğini bozdu.

"YÜZ KIZARTICI BİR SUÇ MU?"
L.Ü.E. TV'ye açıklama yapan Yalçın, "Gece kulübüne gitmek, yüz kızartıcı bir suç mu? Görüntülerim çıkmış gece kulübünde. Ya kardeşim, ne var bunda? Ben evli değilim, bekarım. Tek başıma yaşıyorum. Özel hayatım var" dedi.

HEDEFİNİ AÇIKLADI
Öte yandan Beşiktaş yönetimini de eleştiren Yalçın, "Şampiyon olmuş bir teknik adamı 40-45 gün bekletmemen lazımdı. Hele ki benim gibi bir adamı. Ertesi gün imzalaman lazımdı.Benim teknik direktörlük hedefim milli takım. Milli takımı çok bekledik çünkü bize çok uygundu. Ancak oradan herhangi bir teklif gelmedi bize" ifadelerini kullandı.

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