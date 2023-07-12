Sergen Yalçın siyasete mi giriyor

Liberal Demokrat Parti eski Genel Başkanı Cem Toker, Sergen Yalçın’ı siyaset arenasına davet etti. Toker, Yalçın’a “Kapımız sonuna kadar açıktır” sözleriyle seslendi.

Sergen Yalçın siyasete mi giriyor

Liberal Demokrat Parti eski Genel başkanı Cem Toker sosyal medya hesabından Sergen Yalçın’ın Kasım 2022’de yaptığı açıklamalardan bir kesit paylaştı. Toker’in paylaştığı videoda tv100’de Candaş Tolga Işık’a konuşan Sergen Yalçın “Beşiktaş'a geldiğimde ne kadar yasak varsa hepsini kaldırdım. Kola yasakmış, serbest! Yemeğe eşofmanla gelmekmiş, serbest! 3 milyon euro alan adama 'Kola içme' mi diyeceksin. Mane'ye, Salah'a 'Kola içme zararlı' mı diyorlar. Hangi devirdeyiz ya! Yasak neymiş?" ifadelerini kullanıyor.

CEM TOKER, SERGEN YALÇIN’I SİYASETE DAVET ETTİ

Cem Toker bahse konu videoyu “Topluma ve bireylere yasaklarla şekil vereceğini zanneden dayatmacı despot kafalar Sergen Yalçın’ı iyi dinleyin: Türk futbol dünyasının en liberal yüzü.. Bir gün siyasete girecek olursa, kapımız sonuna kadar açıktır.” sözleriyle paylaştı.

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Sergen Yalçın’ın bu çağrıya ne cevap vereceği merakla bekleniyor.

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