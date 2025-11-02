Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan derbide, siyah beyazlılar 5. dakikada öne geçti. Sol taraftan Cerny'nin ortasında ceza sahasında kafa vuruşunu yapan El Bilal Toure ağları havalandırdı.

İki oyuncu da ilk oynadıkları Fenerbahçe derbisinde skor katkısı yaptı. Vaclav Cerny siyah beyazlı forma ile 3. asistini yaptı. Çek oyuncu, Başakşehir FK ve Kasımpaşa maçlarında 2 gol pası vermişti.

Toure ilk kez bir maça santrfor olarak başladı. Maçtan önce açıklama yapan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Bilal'i zaten santrfor diye aldık sadece biz onu bazı maçlarda kenarda kullandık. Bugün böyle başlamayı uygun gördük. Oyunun devamında farklı hamleler de yapıp başka bir oyuna da dönebiliriz" demişti.

İLK ASİSTİNİ DE YAPTI

Süper Lig'de 7. maçına çıkan El Bilal Toure, gol sayısını 2'ye yükseltti. Süper Lig'de ilk kafa golünü atan Toure, derbide gol atan ilk Malili oyuncu oldu.

24 yaşındaki futbolcu, aynı zamanda Ziya Doğan'dan (3. dakika) sonra Süper Lig'de Fenerbahçe'ye karşı Beşiktaş'ın en erken ikinci golüne imza attı. 13 Nisan 1986'da o dönemki adıyla İnönü Stadyumu'nda oynanan maçı Beşiktaş 3-1 kazanmıştı.

Beşiktaş, 22. dakikada Emirhan Topçu'nun golüyle farkı ikiye çıkardı. Gol pasını veren El Bilal Toure, siyah beyazlı formayla ilk asistini yaptı.