Sergen Yalçın'ın süresi doldu

Neftçi Bakü için Azerbaycan'a giden Sergen Yalçın'a görüşmeler sonrası verilen sürenin dolduğu ortaya çıktı.

Sergen Yalçın'ın süresi doldu

Takımın başına Sergen Yalçın'ı getirmek isteyen Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü, deneyimli çalıştırıcıyı Bakü'ye davet etmişti.
Yapılan görüşmelerin ardından ülkeden ayrılan Sergen Yalçın'a karar vermesi için süre verildiği belirtilmişti.
Azerbaycanlı gazeteci Elçin Cafarov'un haberine göre Sergen Yalçın, belirtilen tarihte Azeri kulübüne geri dönüş yapmadı.
Öte yandan Neftçi Bakü, Sergen Yalçın'ın dönüş yapmaması sebebiyle alternatif isimlere yöneldi.
Habere göre Sergen Yalçın'ın geç de olsa menajerler aracılığıyla anlaşmaya hazır olduğunu Azerbaycan ekibine bildirse de yönetiminin tecrübeli çalıştırıcının zamanında geri dönüş yapmaması sebebiyle alternatif isimlere yoğunlaştığı öne sürüldü.
Ayrıca Sergen Yalçın'ın bu gelişmelere rağmen Neftçi Bakü'nün başına geçmek istediği ve kulüpten haber beklediği aktarıldı.
Azerbaycan ekibinin Sergen Yalçın'a alternatif olarak Romanyalı teknik adam Adrian Mutu'yu gündemine aldığı da ifade edildi.

Öne Çıkanlar
Antalya’nın deprem için en tehlikeli 3 bölgesi belli oldu
Antalya’nın deprem için en tehlikeli 3 bölgesi belli oldu
Ardıç çayı zayıflatır mı? Ardıç çayı nasıl yapılır?
Ardıç çayı zayıflatır mı? Ardıç çayı nasıl yapılır?
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?
OceanGate Titan yolcuları kimlerdi? Titan yolcuları neden öldü?
OceanGate Titan yolcuları kimlerdi? Titan yolcuları neden öldü?
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru kırıldı. Tüm hisseler yükselişte
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru kırıldı. Tüm hisseler yükselişte
Son Haberler
Trabzonspor sezona Slovenya'da hazırlanıyor Spor
Trabzonspor sezona Slovenya'da hazırlanıyor
Oltu'da sağanak sele dönüştü Yaşam
Oltu'da sağanak sele dönüştü
Evini yakan damadını tüfekle vurdu Yaşam
Evini yakan damadını tüfekle vurdu
Ekonomik kriz derinleşecek mi? Yazarlar
Ekonomik kriz derinleşecek mi?
Suriye politikası Ankara merkezli mi? Yazarlar
Suriye politikası Ankara merkezli mi?
SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ARSA SATIŞ İLANI Resmi İlanlar
SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ARSA SATIŞ İLANI
BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR Resmi İlanlar
BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR