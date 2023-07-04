Sergen Yalçın'ın süresi doldu

Takımın başına Sergen Yalçın'ı getirmek isteyen Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü, deneyimli çalıştırıcıyı Bakü'ye davet etmişti.

Yapılan görüşmelerin ardından ülkeden ayrılan Sergen Yalçın'a karar vermesi için süre verildiği belirtilmişti.

Azerbaycanlı gazeteci Elçin Cafarov'un haberine göre Sergen Yalçın, belirtilen tarihte Azeri kulübüne geri dönüş yapmadı.

Öte yandan Neftçi Bakü, Sergen Yalçın'ın dönüş yapmaması sebebiyle alternatif isimlere yöneldi.

Habere göre Sergen Yalçın'ın geç de olsa menajerler aracılığıyla anlaşmaya hazır olduğunu Azerbaycan ekibine bildirse de yönetiminin tecrübeli çalıştırıcının zamanında geri dönüş yapmaması sebebiyle alternatif isimlere yoğunlaştığı öne sürüldü.

Ayrıca Sergen Yalçın'ın bu gelişmelere rağmen Neftçi Bakü'nün başına geçmek istediği ve kulüpten haber beklediği aktarıldı.

Azerbaycan ekibinin Sergen Yalçın'a alternatif olarak Romanyalı teknik adam Adrian Mutu'yu gündemine aldığı da ifade edildi.