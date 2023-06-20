Sergen Yalçın'ın yeni takımı açıklandı. Sağ gösterip sol vurdu

Son olarak Beşiktaş'ta görev yapan, uzun süredir de çalışmayan teknik direktör Sergen Yalçın'ın hangi takımda görev yapacağı merakla bekleniyordu.

Sergen Yalçın'ın yeni takımı açıklandı. Sağ gösterip sol vurdu

Yalçın'ın adı Fenerbahçe'nin yanı sıra çok sayıda Süper Lig ekibiyle de anılıyordu.

Ancak Yalçın sağ gösterip sol vurdu ve rotasını yurt dışına çevirdi.

Azerbaycan'da yayın yapan CBC Sports TV'den Elçin Cafarov'un haberine göre Sergen Yalçın Neftçi Bakü ile anlaştı.

Cafarov, resmi açıklamanın 2 gün içerisinde yapılacağını, Sergen Yalçın için görkemli bir tören yapılacağını ileri sürdü.

Neftçi Bakü, elde ettiği 9 şampiyonlukla Azerbaycan'ın en çok şampiyon olan takımlarından biri. Ancak son 2 yıl şampiyonluğu Karabağ'a kaptırdı.

Öne Çıkanlar
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
AKP’li Belediye geçen yıl yaptığını bu yıl satıyor
AKP’li Belediye geçen yıl yaptığını bu yıl satıyor
Ay ve yıldız Samsun'da parladı!
Ay ve yıldız Samsun'da parladı!
Milli Takım Kuntz'a rağmen kazandı
Milli Takım Kuntz'a rağmen kazandı
Son Haberler
Jorge Jesus tam bir psikopat: Eski öğrencisi tüm sırlarını ortaya döktü Spor
Jorge Jesus tam bir psikopat: Eski öğrencisi tüm sırlarını ortaya döktü
Taçsız Prenses 13 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Taçsız Prenses yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Taçsız Prenses 13 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Taçsız Prenses yeni bölüm ne zaman?
Trabzonspor'un kamp programı belli oldu Spor
Trabzonspor'un kamp programı belli oldu
Rüyada limon görmek ne demek? Rüyada limon görmek neye işaret eder? Teknoloji - Otomotiv
Rüyada limon görmek ne demek? Rüyada limon görmek neye işaret eder?
Şanlıurfa'da Kukla Operasyonu: 11 gözaltı Güncel
Şanlıurfa'da Kukla Operasyonu: 11 gözaltı
Meteoroloji’den 2 il için gök gürültülü sağanak uyarısı Güncel
Meteoroloji’den 2 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Volkan Demirel'den Fenerbahçe açıklaması Spor
Volkan Demirel'den Fenerbahçe açıklaması