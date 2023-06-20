Sergen Yalçın'ın yeni takımı açıklandı. Sağ gösterip sol vurdu

Yalçın'ın adı Fenerbahçe'nin yanı sıra çok sayıda Süper Lig ekibiyle de anılıyordu.

Ancak Yalçın sağ gösterip sol vurdu ve rotasını yurt dışına çevirdi.



Azerbaycan'da yayın yapan CBC Sports TV'den Elçin Cafarov'un haberine göre Sergen Yalçın Neftçi Bakü ile anlaştı.

Cafarov, resmi açıklamanın 2 gün içerisinde yapılacağını, Sergen Yalçın için görkemli bir tören yapılacağını ileri sürdü.

Neftçi Bakü, elde ettiği 9 şampiyonlukla Azerbaycan'ın en çok şampiyon olan takımlarından biri. Ancak son 2 yıl şampiyonluğu Karabağ'a kaptırdı.