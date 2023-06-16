Sergen Yalçın'ın yeni takımı belli oldu

Beşiktaş Teknik Direktörü olarak bir sezonda 2 kupaya imza atan, ama uzun süredir çalışmayan Sergen Yalçın'ın adı Fenerbahçe ile anılmıştı.

Ancak taraflar bunun gerçek olmadığını açıklamışlardı.

Sergen Yalçın'ın yeni takımıyla ilgili Fanatik çarpıcı bir habere imza attı.

Azeri basınına göre 50 yaşındaki çalıştırıcıyı Neftçi Bakü takımın başına getirmek istiyor.

Bakü ekibi geçen sezon ligi şampiyon Karabağ takımının 22 puan gerisinde üçüncü sırada tamamlamıştı.

Azeri Futbolinfo'da yer alan haberde göre kulüp, sponsoru olan firmanın yöneticilerinden birinin yaptığı görüşmeyle Sergen Yalçın ile ilk görüşmenin yapıldığı, teknik direktör Reghecampf ile yolların ayrılmasıyla anlaşmanın yapılacağı iddia edildi.

Sergen Yalçın'ın Neftçi'nin başına geçmeyi kabul ettiği de ileri sürüldü.