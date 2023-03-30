Bologna'nın koçu Efes'i öve öve bitiremedi

İtalyan temsilcisi Virtus Segafredo Bologna başantrenörü Sergio Scariolo, Anadolu Efes mağlubiyetini değerlendirdi.



Karşılaşmayla ilgili Scariolo "Anadolu Efes'i tebrik ederim. Çok iyi bir oyun ortaya koydular. Son bölümü inanılmaz oynuyorlar. Maç içindeki top paylaşımları, boyalı alana hücumları çok iyiydi. Biz ise tam organize olamadık. Buraya eksik geldik. Maça iyi başladık ama ikinci çeyrekten sonra enerji kaybettik, oyunun içinde kalamadık. Performansımızdan memnun kalmadım ama elimizden geleni yaptık." şeklinde görüş belirtti.