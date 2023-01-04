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Juventus deplasmanda kazandı

İtalya Serie A'da Juventus kritik bir galibiyete imza attı

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 22:38
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Serie A'da Juventus, Cremonese'yi 1-0 yendi

Juventus deplasmanda kazandı
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İtalya Birinci Futbol Ligi Serie A'da Juventus, deplasmanda Cremonese'yi 1-0 yendi.

Seria A'da 16. hafta maçında karşılaşmanın tek golü, uzatma dakikalarında Arkadiusz Krystian Milik'den geldi.

Bu sonuçla ligde zirve mücadelesi veren Juventus, puanını 34'a çıkarırken düşme hattında yer alan Cremonese ise 7 puanda kaldı.

Günün diğer maçlarında Fiorentina, konuk ettiği Monza ile 1-1 berabere kaldı.

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