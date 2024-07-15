Serinlemek için ırmağa girince hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde serinlemek amacıyla arkadaşlarıyla birlikte Manavgat Irmağı'na giren 23 yaşındaki Hüseyin Yağız, boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Şelale Mahallesi'ndeki Şavlak Mevkii'nde meydana geldi. Genç, bir süre gözden kaybolduktan sonra arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık ekipleri, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin aramalarından sonuç alamaması üzerine, Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Side Sualtı Arama Kurtarma Derneği'ne bağlı dalgıçlar bölgeye gönderildi. ,

Dalgıçların gerçekleştirdiği sualtı taramasında Yağız'ın cansız bedeni, ırmağa girdiği yerden yaklaşık 400 metre uzaklıkta bulundu ve kıyıya çıkarıldı. Olay yeri incelemesinin ardından genç adamın cesedi morga kaldırıldı.