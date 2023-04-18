Şerit ihlali yaptı metrelerce takla attı

Kırıkkale'de şerit ihlali yapan otomobil, başka bir otomobile çarptı. Faciada 4 kişi yaralanırken, şarampole devrilen her iki otomobil de kullanılamaz hale geldi.

Şerit ihlali yaptı metrelerce takla attı

(İHA) Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale-Çorum D200 Karayolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, E.G. idaresindeki 71 AAU 628 plakalı otomobil, sürücüsünün şerit ihlali yapması neticesinde E.A.'nın kullandığı 35 BFC 976 plakalı otomobile çarptı.

Şarampole düşen otomobillerden biri metrelerce takla atarak ters devrildi.

Kazada, sürücülerden E.G. ile E.A. yolculardan ise B.Y. ve H.E. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 4 yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kullanılamaz hale gelen iki otomobilde, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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