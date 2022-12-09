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SPK'dan üç isme 6 ay işlem yasağı geldi

Sermaye Piyasası Kurulu SPK üç isme borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanması kararı aldı.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 10:44
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Sermaye Piyasası Kurulu SPK üç isme 6 ay işlem yasak koydu

SPK'dan üç isme 6 ay işlem yasağı geldi
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Sermaye Piyasası Kurulu SPK tarafından yayımlanan bültende, Mobiltel İletişim  hisselerindeki 3 isme yasak uygulanması kararı alındığı duyuruldu.

Bültende yer alan bilgilere göre, MOBTL hisselerinde gerçekleştirilen işlemlerde Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle, Salih Emre Üregen, Serkan Uzun ve Halil Uzun'a 9 Aralık 2022 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanacak.

Sermaye piyasasında piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPK) 107. maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında birer suç tipi olarak düzenleniyor.

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