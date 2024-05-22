Kilis’te Filistin’e destek yürüyüşü

Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğrenci ve akademisyenleri, Filistin’e destek yürüyüşü düzenledi. Üniversitenin girişinde toplanan öğrenci ve akademisyenler, ‘‘Nehirden denize Filistin özgür olacak’’, ‘‘Gazze’de soykırım var’’, ‘‘Özgürlük için yürüyoruz’’ ve "Filistin’de olanlara susmayın" pankartlarıyla yürüyüşe başladı.

Ellerinde bulunan Türk bayraklarıyla İsrail aleyhinde sloganlar atan grup, Gazze’ye olan desteklerini iletti. Gruptakiler adına konuşma yapan öğrenci Abdulgaffur Gültekin, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını kınadıklarını belirtti ve "Terör devleti İsrail’in, doğudan batıya kuzeyden güneye verilen bütün tepkilere rağmen yıllar yılı icra ettiği insanlık dışı soykırımına hem Gazze’de hem Batı Şeria’da devam ediyor. Medyanın gücünü de arkasına alan terör devletinin suçlarının meşrulaştırılmaya çalışıldığı, zalimden mazlum çıkarmak gibi ahmakça bir çaba içerisine girildiğini şahit oluyoruz" açıklamasında bulundu.