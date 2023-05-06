Sert iniş yapan uçağın kanadını az daha kırılıyordu

Bolivya devlet havayolu şirketi Boliviana de Aviación'a ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı inişi sırasında büyük tehlike atlattı.Uçağın kanadı kırılma tehlikesi atlattı.

Sert iniş yapan uçağın kanadını az daha kırılıyordu

Brezilya'nın Sao Paulo Guarulhos Havlalimanı'na sert iniş yapan uçak kanat uçunu kaybetti. Bolivya'nın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Boliviana de Aviación'a ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı inişi sırasında büyük tehlike atlattı.

AirportHaber'de yer alan habere göre,Brezilya'nın Sao Paulo-Guarulhos Havalimanı'na sert iniş yapan uçağın kanat ucunu kaybettiği görüldü.

Uçağın içinde de şiddetli sarsıntı nedeniyle bazı malzemeler parçalandığı öğrenildi. Tehlikeli iniş sırasında yaralanan olmadı.

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