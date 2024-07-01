Servis minibüsü ile motosiklet çarpıştı. Kaza anı kamerada

Kaynak: DHA
Servis minibüsü ile motosiklet çarpıştı. Kaza anı kamerada

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, Ada Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Mehmet Harun D. (17), akaryakıt istasyonuna dönüş yapan bir minibüsle çarpışarak ağır yaralandı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde yaşandı. Kuzuluk istikametine seyir halinde olan Mehmet Harun D. yönetimindeki 54 AKJ 646 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen ve akaryakıt istasyonuna dönüş yapmakta olan M.K. yönetimindeki 54 S 1730 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere savruldu ve ağır şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç ilk olarak Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, minibüsün dönüş yapması esnasında hızla gelen motosikletin çarpışması ve sürücünün yola savrulması görülebiliyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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