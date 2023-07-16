Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi çevreyolunda servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, gece saat 00.05 sıralarında Muratlı çevreyolunun Müsellim Mahallesi kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, E.E. idaresindeki otomobil ile M.Ö. yönetimindeki servis minibüsü kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil refüje çarparak durabildi. Otomobilin sürücüsü E.E. hafif yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü E.E., sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyerek hastaneye sevk edilmeyi reddetti. Emniyet ekipleri ise yolda trafik güvenliğini sağladı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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