Hasan Şaş, Fatih Terim belgeselinden neden gösterilmediğini açıkladı

Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcı antrenörlüğünü yapan sonrasında görevinden ayrılan Hasan Şaş geçtiğimiz günlerde Florya'yı ziyaret etmişti. Şaş yaptığı açıklama ile kararını duyurdu.

Uzun süredir takım çalıştırmayan Hasan Şaş, geçtiğimiz hafta Florya Metin Oktay Tesisleri'nde takımı ziyaret etti. Okan Buruk'un yönetimindeki antrenmanı izleyen Şaş, sarı-kırmızılı isimlerle buluştu.

Uzun süredir sessizliğini koruyan ve futbola dönüp dönmeyeceği merak edilen Şaş kısa bir açıklama yaptı. Takvim'e konuyla ilgili konuşan eski Galatasaraylı futbolcu şu ifadeleri kullandı: "3 yıldır futbol camiasına çok uzağım. Artık futbolla ilgilenmiyorum ve futbolla ilgili de bir kariyer planlamıyorum. Bu nedenle hiçbir yerde futbol konuşmuyorum, bundan sonra da konuşmayacağım."