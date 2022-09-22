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Hasan Şaş, Fatih Terim belgeselinden neden gösterilmediğini açıkladı

Fatih Terim Belgeseli konuşulmaya devam ederken Galatasaray'ın eski yıldızı da neden belgeselde yer almadığını açıkladı.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 10:02
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Sessizliğini bozan Galatasaray'ın eski yıldızı Hasan Şaş, Fatih Terim belgeselinde yer almama sebebini söyledi

Hasan Şaş, Fatih Terim belgeselinden neden gösterilmediğini açıkladı
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Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcı antrenörlüğünü yapan sonrasında görevinden ayrılan Hasan Şaş geçtiğimiz günlerde Florya'yı ziyaret etmişti. Şaş yaptığı açıklama ile kararını duyurdu.

Uzun süredir takım çalıştırmayan Hasan Şaş, geçtiğimiz hafta Florya Metin Oktay Tesisleri'nde takımı ziyaret etti. Okan Buruk'un yönetimindeki antrenmanı izleyen Şaş, sarı-kırmızılı isimlerle buluştu.

Uzun süredir sessizliğini koruyan ve futbola dönüp dönmeyeceği merak edilen Şaş kısa bir açıklama yaptı. Takvim'e konuyla ilgili konuşan eski Galatasaraylı futbolcu şu ifadeleri kullandı: "3 yıldır futbol camiasına çok uzağım. Artık futbolla ilgilenmiyorum ve futbolla ilgili de bir kariyer planlamıyorum. Bu nedenle hiçbir yerde futbol konuşmuyorum, bundan sonra da konuşmayacağım."

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