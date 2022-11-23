Hande Doğandemir yeni yaşına çalışarak girdi. Sette sürpriz kutlama

Yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, Show TV ekranlarından izleyici ile buluşan NBC Universal Formats ve Universal Television’un başarılı dizisi ‘New Amsterdam'ın uluslararası ilk uyarlaması olan “Hayat Bugün”ün setinde bu kez sürpriz kutlama vardı. Beğeni ile izlenen dizinin başrol oyuncularından Hande Doğandemir yeni yaşına sette girdi.

Set arasında dilenen güzel oyuncuya pasta ile sürpriz yapan çalışma arkadaşları Doğandemir’in yeni yaşını kutladı. Bu beklenmedik sürpriz karşısında şaşıran Hande Doğandemir dilek tutarken oyuncu ve yapım ekibiyle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Hisarönü hastanesinde yaşanacak heyecan dolu dakikalar için geri sayım başlarken silahla vurulan

Aras’a ne olacağı da büyük merak konusu. Sürükleyici senaryosu ve güçlü isimleriyle Hayat Bugün bu akşam Show Tv’de.

