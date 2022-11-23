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Hande Doğandemir yeni yaşına çalışarak girdi. Sette sürpriz kutlama

Show TV'de yayınlanan 'Hayat Bugün'ün setinde Hande Doğandemir'e sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 15:41
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Sette sürpriz kutlama! Hande Doğandemir yeni yaşına çalışarak girdi

Hande Doğandemir yeni yaşına çalışarak girdi. Sette sürpriz kutlama
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Yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, Show TV ekranlarından izleyici ile buluşan NBC Universal Formats ve Universal Television’un başarılı dizisi  ‘New Amsterdam'ın uluslararası ilk  uyarlaması olan “Hayat Bugün”ün setinde bu kez sürpriz kutlama vardı. Beğeni ile izlenen dizinin başrol oyuncularından Hande Doğandemir yeni yaşına sette girdi.

Set arasında dilenen güzel oyuncuya pasta ile sürpriz yapan çalışma arkadaşları Doğandemir’in yeni yaşını kutladı. Bu beklenmedik sürpriz karşısında şaşıran Hande Doğandemir dilek tutarken oyuncu ve yapım ekibiyle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Hisarönü hastanesinde yaşanacak heyecan dolu dakikalar için geri sayım başlarken silahla vurulan
Aras’a ne olacağı da büyük merak konusu. Sürükleyici senaryosu ve güçlü isimleriyle Hayat Bugün bu akşam Show Tv’de.
 

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