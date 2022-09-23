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Hande'den aynaları ağlatmışız koleksiyonu. Çok sayıda özçekimini paylaştı

Oyuncu Hande Doğandemir, sosyal medya hesabı üzerinden ayna karşısında yaptığı özçekimleri paylaştı ve birbirinden güzel karelere 'aynaları ağlatmışız' notunu düştü.

Galeri Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 23:04
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Hande'den aynaları ağlatmışız koleksiyonu. Çok sayıda özçekimini paylaştı

Başarılı oyunculuk performansı ile adından söz ettiren Hande Doğandemir şimdilerde 'Hayat Bugün' dizisi ile ekranlarda yerini almaya hazırlanıyor.

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Hande'den aynaları ağlatmışız koleksiyonu. Çok sayıda özçekimini paylaştı

Bir yandan yeni başlayacak dizisiyle ilgili heyecanlanan Doğandemir bir yandan da hakkında ortaya atılan aşk iddialarına açıklık getirmeye çalışıyor.

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Hande'den aynaları ağlatmışız koleksiyonu. Çok sayıda özçekimini paylaştı

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un düğününde yakınlaştığı ve aşk yaşadığı iddia edilen Furkan Palalı hakkında konuşan Doğandemir

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Hande'den aynaları ağlatmışız koleksiyonu. Çok sayıda özçekimini paylaştı

"Hayatımda kimse yok, olursa ben zaten saklamam. Furkan, o gün beni sadece evime bıraktı. Kendisi arkadaşımdır" dedi.

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Hande'den aynaları ağlatmışız koleksiyonu. Çok sayıda özçekimini paylaştı

Şimdilerde hayatında kimsenin olmadığını söyleyen Doğandemir takipçilerinin karşısına birbirinden güzel özçekimleriyle çıktı ve bu karelere 'aynaları ağlatmışız' notunu düştü.

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Hande'den aynaları ağlatmışız koleksiyonu. Çok sayıda özçekimini paylaştı

Takipçileri Hande Doğandemir'in bu yüksek özgüvenli hareketine çok sayıda beğeni yaptı.

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Hande'den aynaları ağlatmışız koleksiyonu. Çok sayıda özçekimini paylaştı

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Hande'den aynaları ağlatmışız koleksiyonu. Çok sayıda özçekimini paylaştı

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