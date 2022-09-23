Hande'den aynaları ağlatmışız koleksiyonu. Çok sayıda özçekimini paylaştı

Başarılı oyunculuk performansı ile adından söz ettiren Hande Doğandemir şimdilerde 'Hayat Bugün' dizisi ile ekranlarda yerini almaya hazırlanıyor.
Bir yandan yeni başlayacak dizisiyle ilgili heyecanlanan Doğandemir bir yandan da hakkında ortaya atılan aşk iddialarına açıklık getirmeye çalışıyor.
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un düğününde yakınlaştığı ve aşk yaşadığı iddia edilen Furkan Palalı hakkında konuşan Doğandemir
"Hayatımda kimse yok, olursa ben zaten saklamam. Furkan, o gün beni sadece evime bıraktı. Kendisi arkadaşımdır" dedi.
Şimdilerde hayatında kimsenin olmadığını söyleyen Doğandemir takipçilerinin karşısına birbirinden güzel özçekimleriyle çıktı ve bu karelere 'aynaları ağlatmışız' notunu düştü.
Takipçileri Hande Doğandemir'in bu yüksek özgüvenli hareketine çok sayıda beğeni yaptı.