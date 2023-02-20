Hande Doğandemir'in İstanbul'daki kira fiyatları karşısında dili tutuldu

Son dönemde artan kira fiyatları ünlü isimleri de şoke etti. Twitter'da bir kullanıcı İstanbul Kadıköy'deki kira fiyatlarını paylaştı. Ünlü oyuncu Hande Doğandemir kiralara istenen rakamları görünce resmen beyninden vurulmuşa döndü. Doğandemir, "bu duruma nasıl kimse ses çıkarmıyor nasıl normalleşti aklım almıyor" dedi.

"BU KİRALARI VEREBİLEN VAR MI GERÇEKTEN?"

Hande Doğandemir paylaşımında "Bu duruma nasıl kimse ses çıkarmıyor nasıl normalleşti aklım almıyor benim... Bu kiraları verebilen var mı gerçekten? Nasıl bu noktaya geldi sonu ne olacak bilmiyorum inanılmaz bir durum kim dur diyecek buna" ifadelerinde bulundu.

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