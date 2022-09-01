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Hande Doğandemir ve Furkan Palalı ilk kez görüntülendi. Düğün sonrası el ele çıktılar

Meslektaşları Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç'un geçen pazar akşamı gerçekleştirilen düğün törenine ayrı ayrı katılan oyuncu Hande Doğandemir ve Furkan Palalı, after parti çıkışı el ele görüntülendi. İkili, kameraları fark edince panik oldu.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 09:43
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Hande Doğandemir ile Furkan Palalı el ele görüntülendi

Hande Doğandemir ve Furkan Palalı ilk kez görüntülendi. Düğün sonrası el ele çıktılar
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Oyuncu Hande Doğandemir ile Furkan Palalı, önceki gece ilk kez birlikte objektiflere takıldı. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin düğününe ayrı ayrı katılan ikili, after parti sonrası geceyi birlikte terk ettikleri sırada gazetecilere yakalandı.

Flaşların patlamasıyla şok yaşayan ikili, panikleyerek soruları yanıtsız bıraktı.

Mekandan el ele çıktıkları sırada görüntülenen sevgililer, mekan görevlilerinin müdahalesi sonucu görüntü vermekten kaçındı. 

İki görevlinin gazetecileri tehdit ettiği sırada onlara müdahale etmeyen Furkan Palalı, sadece görevini yapmakta gazetecileri tehdit eden iki görevliyi izlemekle yetindi.

Muhabirler görevlilerle tartışırken Hande Doğandemir ve Furkan Palalı aynı araçla uzaklaştı.
 

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