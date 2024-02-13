DeFacto Gürcistan’da 7 mağazaya ulaştı

Kaynak: Haber Merkezi
DeFacto Gürcistan’da 7 mağazaya ulaştı
Global moda markası DeFacto, Gürcistan’daki 7’nci mağazasını Gori Mall’da açtı. Gürcistan’daki ilk mağazasını 2015’te hizmete sunan marka, yeni mağazasında trend ürünlerini müşterileriyle buluşturmayı hedefliyor.

‘Ulaşılabilir Moda’ vizyonuyla kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlerini tüketicilerin beğenisine sunan DeFacto, ilk mağazasını 2015 yılında açtığı Gürcistan’da 7 mağazaya ulaştı. Dünyanın dört bir yanındaki mağaza sayısını her geçen gün artıran DeFacto, Gürcistan’ın Gori şehrindeki 826 metrekarelik yeni mağazasında hizmet verecek.

Sida Kartli bölgesinin uluslararası standartlara sahip ilk alışveriş merkezi olan Gori Mall’daki yeni mağaza, kadın, erkek, çocuk ve bebek kategorilerindeki giyimden aksesuara kadar binlerce DeFacto ürününü moda severler ile buluşturmaya devam edecek.

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