Sevdiği şarkıcıya benzeme hayali sonu oldu. Onlarca defa kanını temizlediler

Kwon Dae-hee isimli Güney Koreli gencin hayranı olduğu şarkıcıya benzeme hayali sonunu getirdi. 24 yaşındaki üniversite öğrencisi ameliyat sırasında yüksek derecede kan kaybederek hayatını kaybetti. Güvenlik kamerası görüntülerine göre hemşireler ameliyat sırasında yerleri 13 defa silmek zorunda kaldı.

24 yaşındaki öğrenci Kwon Dae-hee, sevdiği şarkıcı gibi bir çeneye sahip olmak için estetik ameliyatı olmaya karar verdi. Ameliyat masasına yatan genç aşırı kan kaybından hayatını kaybetti. Güney Koreli gencin vücudundaki kanın yaklaşık 3’te 2’sini kaybettiği öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARI ACI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Ameliyathanenin güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüler acı gerçeği ortaya çıkardı. Ameliyat sırasında talihsiz genç o kadar fazla kan kaybetti ki hemşireler çıkan kanı 13 defa temizlemek zorunda kaldı.

Öte yandan ameliyatı gerçekleştiren plastik cerrahın operasyonun başlamasından 1 saat sonra ameliyathaneden ayrıldığı ve konuyla ilgili yeterli tecrübeye sahip olamayan 2. sınıf görevlilerin ameliyata devam ettiği tespit edildi. Plastik cerrahın o sırada başka bir ameliyata girdiği belirtiliyor. Öte yandan anestezi görevlisinin de operasyonun başlamasından bir süre sonra ameliyathaneden ayrıldığı öğrenildi.

“HEMŞİRE TELEFONUYLA İLGİLENİYORDU”

Hayatını kaybeden Kwon Dae-hee’nin erkek kardeşi, 2 doktor ve hemşirelerin ameliyatı bırakıp evlerine gittiğini belirterek sorumluluğu yetkin olmayan görevlilere bıraktığını söyledi. Ameliyathanedeki görevlilerin kardeşinin hayati durumunu kontrol etmediğini belirten Stephanie, “O odada oturan hemşire telefonuyla ilgileniyor, makyajını kontrol ediyor, insanlara mesaj atıyor... Kelimenin tam anlamıyla umurunda bile değil” dedi.