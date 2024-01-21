Üç çocuğunun annesini öldüren şahıs tutuklandı

Kaynak: DHA
Üç çocuğunun annesini öldüren şahıs tutuklandı
Antalya’da dini nikahlı olduğu Burcu Gezersoy’u öldüren, sonrasında da kendisini yaralayan Yılmaz Gündüz tutuklandı.

Halı pazarlamacısı olan 33 yaşındaki Yılmaz Gündüz, 3 çocuğunun annesi olan dini nikahlı eşini 17 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Gündüz, daha sonra kendisini de bıçakla yaraladı. Yılmaz Gündüz, tedavisi sonrasında Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı ve sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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NE OLMUŞTU?

Kepez ilçesinde, 15 Ocak günü meydana gelen olayda Yılmaz Gündüz, 10 yıldır birlikte yaşadığı dini nikahlı eşi 27 yaşındaki Burcu Gezersoy’la tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Gündüz, Gezersoy’u 17 yerinden bıçakladı.

Çevrede bulunan komşuların ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Burcu Gezersoy, Kepez Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve hastanede hayatını kaybetti.

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