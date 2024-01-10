Sevgilisi ayrılmak isteyince öldürüp intihar etti

Aydın'da Balıkköy Mahallesi'ndeki bir otoparkta meydana gelen olayda, 2015 yılında tanışıp aynı evde yaşamaya başlayan eczacı Şule Karamercan ile elektrik mühendisi Aydın Aksakdemir, oturdukları evin otoparkında buluştu. Karamercan ile Aksakdemir arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce Aksakdemir, yanındaki silahla Karamercan'ı vurdu.

SEVGİLİSİNİ VURUP İNTİHAR ETTİ

Otoparktaki sesleri duyup, araya girmek için gelen komşuları Mustafa Kalfa'da seken kurşunun isabet etmesi sonucu yaralandı. Aydın Aksakdemir olayın ardından tabancayı kafasına dayayıp bir kez daha tetiğe dokunarak intihar etti.

2 SEVGİLİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından iki sevgilinin de hayatını kaybettiği tespit etti. Şule Karamercan ile Aydın Aksakdemir’in cenazeleri, Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralanan Mustafa Kalfa ise ambulansla aynı hastaneye kaldırıldı.

SEVGİLİSİ İLİŞKİYİ BİTİRMEK İSTEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Şule Karamercan’ın arkadaşları ve ailesi ilişkiyi bitirmek istediğini, Aydın Aksakdemir'in ise buna karşı çıktığı için olayı gerçekleştirdiğini belirtti.