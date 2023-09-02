Sevgilisinin yanında kendini dövdü

Beşiktaş’ta bir çift sokak arasında sözlü tartışma yaşadı. Yaşanan tartışmanın şiddetlenmesiyle erkek şahıs, kız arkadaşının önce boğazını sıktı ardından sinirine hakim olamayarak kendine vurmaya başladı.

Sevgilisinin yanında kendini dövdü

İHA'nın haberine göre, olay, önceki gün akşam saatlerinde Beşiktaş Abbasağa Mahallesi’nde meydana geldi. Bir erkek ve kız sokak arasında sözlü tartışmaya girdi. Tartışma uzamasıyla şiddetlenen sözlü atışma, bir anda kavgaya dönüştü.

Erkek şahıs, sinirine hakim olamayarak bir anda arkadaşının boğazına yapıştı. Sinirini bir türlü atamayan şahıs sonrasında ise kendisine vurmaya başladı.

Bir süre daha süren tartışmanın kısa süre sonra son bulmasıyla çift gözden kayboldu. O ilginç anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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