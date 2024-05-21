Sevgiliye tokat cinayetinde 1 tutuklama

Kaynak: İHA
Sevgiliye tokat cinayetinde 1 tutuklama
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, sevgilisine ait cüzdanı alıp tokat attığı gerekçesiyle arkadaşını tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde Toros Mahallesi'nde yaşandı. Alper Aldemir (45), bir hafta önce arkadaşı Kadir İ. (19) ve kız arkadaşı Hatice Ç.'yi (31) evinde ağırlamıştı.

Ancak Aldemir'in, Kadir İ.'den aldığı borç parayı geri alamaması üzerine tartışma çıktı. Daha sonra Aldemir, borcunu ödeyene kadar Hatice Ç.'nin cüzdanını aldı ve evden ayrıldı.

Dün ise Kadir İ. ve Hatice Ç., cüzdanlarını geri almak için tekrar Aldemir'in evine gitti. Ancak tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Kadir İ., Aldemir'e tabancayla ateş açarak onu ağır şekilde yaraladı. Aldemir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından kısa sürede yakalanan zanlılar, adli makamlara sevk edildi. Kadir İ., kasten adam öldürme suçundan tutuklanırken, sevgilisi Hatice Ç. ile taksi şoförü M.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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