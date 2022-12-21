Isco serbest kaldı! Gözler Galatasaray ve Fenerbahçe'de

İspanya'da Sevilla Kulübü yaz transfer döneminde Real Madrid ile sözleşmesi bittikten sonra aldığı Isco'nun sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Isco'nun adı transfer döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılmıştı.

Ancak Isco tercihini Sevilla'dan yana kullanmıştı.

30 yaşındaki futbolcu en parlak yıllarını Real Madrid'de yaşamış, 352 maçta 53 gol atıp, 56 asist yapmıştı.