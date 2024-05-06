Spor salonlarına yapılan zamları paletli kepçeye çıkarak ti'ye aldı

Kaynak: Haber Merkezi
Spor salonlarına yapılan zamları paletli kepçeye çıkarak ti'ye aldı
Spor salonlarına yapılan zamları gören adam, paletli kepçenin palet kısmına çıkıp koşu bandındaymış gibi yürüdü.

Spor salonlarındaki zamlara esprili bir tepki veren bir adam, dikkat çekici bir protesto yöntemiyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Spor salonlarındaki fiyat artışlarını gören adam, paletli kepçenin palet kısmında koşu bandına çıkmış gibi yürüyerek bu durumu ti'ye aldı. Olayın videosu sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve geniş bir izleyici kitlesi tarafından ilgiyle karşılandı.

Kullanıcılar, adamın esprili protestosuna olumlu yanıt verirken, yorumlar yağmuruna tuttu. Kimileri bu tür yaratıcı tepkilerin önemine vurgu yaparken, kimileri de güldürücü buldukları bu olayın paylaşılmasından keyif aldı. Spor salonlarındaki fiyat artışlarına dikkat çeken bu ilginç protesto, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve birçok kişinin dikkatini çekti.

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