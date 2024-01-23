Şeyh Sait’in torununun yeni adresi belli oldu. Bakın hangi partiyi tercih etti

Kaynak: SonDakika.com
Şeyh Sait’in torununun yeni adresi belli oldu. Bakın hangi partiyi tercih etti
Yeniden Refah Partisi, Türkiye Cumhuriyeti’ne isyan kalkışmasında bulunan Şeyh Sait'in torunu olan AKP eski Milletvekili Faruk Septioğlu’nu Elazığ'dan aday gösterdi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurmuş olduğu laik cumhuriyeti ortadan kaldırma teşebbüsünde bulunan Şeyh Sait'in torunu olan AKP eski Milletvekili Faruk Septioğlu, Yeniden Refah Partisi'nin Elazığ Belediye Başkan adayı olarak açıklandı.

yeniden-refah-seyh-sait-in-torunu-faruk-16773659-3600-amp.jpg

ŞEYH SAİT'İN TORUNU YENİDEN REFAH'IN ELAZIĞ ADAYI OLDU

31 Mart yerel seçimler öncesi siyasi partiler aday belirleme işlemlerini hızlandırırken, Yeniden Refah Partisi çok konuşulacak bir hamle yaptı. Geçmiş dönemlerde Adalet Partisi, CHP ve DYP bünyesinde siyasette bulunan Şeyh Sait'in torunu Ali Rıza Septioğlu'nun oğlu Faruk Septioğlu, Yeniden Refah Partisi Elazığ Belediye Başkan adayı oldu.

AYNI ZAMANDA AKP’DEN ESKİ MİLLETVEKİLİ

Yeniden Refah Genel Başkanı Fatih Erbakan, ayrıca AKP eski Milletvekili olan Septioğlu'yla anlaşmaya vardıklarını sosyal medya hesabından duyurdu. Erbakan paylaşımında, "Elazığ milletvekili Merhum Ali Rıza Septioğlu'nun oğlu, 23. ve 24. Dönem Elazığ Milletvekili Faruk Septioğlu partimize katılarak Elazığ Belediye Başkan Adayımız oldu. Kıymetli başkanımızı tebrik ediyor, hayırlı hizmetler diliyoruz." diye konuştu.

ekran-goruntusu-2024-01-23-192829.jpg

FARUK SEPTİOĞLU KİMDİR?

Faruk Septioğlu, 2 Şubat 1961'de Elazığ Palu'da dünyaya geldi. Babasının adı Ali Rıza, annesinin adı Naciye olan Septioğlu, Ticaret Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Bayındırlık Bakanlığı'nda görev yaptı. 1991-1995 yıllarında Adıyaman Çimento Fabrikası Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Septioğlu İnşaat Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlüğü, Fur-Sel Madencilik Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yaptı. 23. ve 24. Dönem Elazığ’dan milletvekilliği yaptı.

Son Haberler
Son Dakika... Selahattin Demirtaş Diyarbakır'a götürüldü Gündem
Son Dakika... Selahattin Demirtaş Diyarbakır'a götürüldü
Arda Turan'ın Seçil Erzan'la görüşmeleri ortaya çıktı. Fon davasında ortalığı karıştıracak bilirkişi raporu Spor
Arda Turan'ın Seçil Erzan'la görüşmeleri ortaya çıktı. Fon davasında ortalığı karıştıracak bilirkişi raporu
Fenerbahçe'de Başakşehir maçı öncesi 7 eksik birden. İsmail Kartal kara kara düşünüyor Spor
Fenerbahçe'de Başakşehir maçı öncesi 7 eksik birden. İsmail Kartal kara kara düşünüyor
Alacak verecek kavgasında kan aktı Yerel Haberler
Alacak verecek kavgasında kan aktı
Yılmaz Özdil 55 milyon dolar harcan uzay yolculuğunun arkasındaki gerçeği ortaya çıkardı Gündem
Yılmaz Özdil 55 milyon dolar harcan uzay yolculuğunun arkasındaki gerçeği ortaya çıkardı
Volkan Demirel isyan etti: Gökten taş yağsa başımıza düşecek Spor
Volkan Demirel isyan etti: Gökten taş yağsa başımıza düşecek
Maaş farkının ödenme tarihi belli oldu. Hesaplara otomatik yatacak Ekonomi
Maaş farkının ödenme tarihi belli oldu. Hesaplara otomatik yatacak