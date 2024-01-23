Şeyh Sait’in torununun yeni adresi belli oldu. Bakın hangi partiyi tercih etti

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurmuş olduğu laik cumhuriyeti ortadan kaldırma teşebbüsünde bulunan Şeyh Sait'in torunu olan AKP eski Milletvekili Faruk Septioğlu, Yeniden Refah Partisi'nin Elazığ Belediye Başkan adayı olarak açıklandı.

ŞEYH SAİT'İN TORUNU YENİDEN REFAH'IN ELAZIĞ ADAYI OLDU

31 Mart yerel seçimler öncesi siyasi partiler aday belirleme işlemlerini hızlandırırken, Yeniden Refah Partisi çok konuşulacak bir hamle yaptı. Geçmiş dönemlerde Adalet Partisi, CHP ve DYP bünyesinde siyasette bulunan Şeyh Sait'in torunu Ali Rıza Septioğlu'nun oğlu Faruk Septioğlu, Yeniden Refah Partisi Elazığ Belediye Başkan adayı oldu.

AYNI ZAMANDA AKP’DEN ESKİ MİLLETVEKİLİ

Yeniden Refah Genel Başkanı Fatih Erbakan, ayrıca AKP eski Milletvekili olan Septioğlu'yla anlaşmaya vardıklarını sosyal medya hesabından duyurdu. Erbakan paylaşımında, "Elazığ milletvekili Merhum Ali Rıza Septioğlu'nun oğlu, 23. ve 24. Dönem Elazığ Milletvekili Faruk Septioğlu partimize katılarak Elazığ Belediye Başkan Adayımız oldu. Kıymetli başkanımızı tebrik ediyor, hayırlı hizmetler diliyoruz." diye konuştu.

FARUK SEPTİOĞLU KİMDİR?

Faruk Septioğlu, 2 Şubat 1961'de Elazığ Palu'da dünyaya geldi. Babasının adı Ali Rıza, annesinin adı Naciye olan Septioğlu, Ticaret Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Bayındırlık Bakanlığı'nda görev yaptı. 1991-1995 yıllarında Adıyaman Çimento Fabrikası Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Septioğlu İnşaat Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlüğü, Fur-Sel Madencilik Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yaptı. 23. ve 24. Dönem Elazığ’dan milletvekilliği yaptı.