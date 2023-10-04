Seyir halinde alev alan otomobil cayır cayır yandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde seyir halindeki otomobil, alev alarak yandı.

Olay, gece saatlerinde Çerkezköy-Silivri kara yolunun gişeler mevkisinde meydana geldi. Muhammet A. yönetimindeki 34 ETR 700 plakalı otomobilin motor kısmı, seyir sırasında yanmaya başladı.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kapıların kilitlenmesi ile Muhammet A., araçta mahsur kaldı. Durumu fark eden diğer sürücüler, camı kırarak sürücüyü kurtardı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri de alevlerin sardığı araçtaki yangını söndürdü.

Otomobil, kullanılamaz hale geldi.