Seyir halindeki araç alev alev yandı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi. Park halindeki iki araçta yangından zarar gördü.

Seyir halindeki araç alev alev yandı

İHA’nın haberine göre, yangın, saat 13.00 sıralarında Biga ilçesi Sakarya Mahallesi Hasan Özden Sokak altında bulunan Kocabaş Çayı otopark alanında meydana geldi. Hüseyin Barut, 34 FP 7669 plakalı aracı park etmek üzereyken araç bir anda nedeni henüz belli olmayan bir şekilde alev aldı. Alevleri gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen Biga Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Araç tamamen yanarak, kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında Kocabaş çayı otopark alanında park halinde olan 17 ABH 467 ve 17 KS 532 plakalı otomobillerde zarar gördü.

Araç şoförü Hüseyin Barut ise köyden geldiğini, araçtan seyir halindeyken dumanlar çıktığını ve aracı terk ettiğini söyledi.

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