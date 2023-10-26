Seyir halindeki araç alev alev yandı

Ataşehir'de seyir halindeki bir araç bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Kısa sürede söndürülen araçta ölen veya yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

KAYNAK: İHA
Seyir halindeki araç alev alev yandı

İstanbul'un Ataşehir ilçesi Ünalan Mahallesi'nde iddiaya göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Fıat Linea marka, 34 HBK 069 plakalı aracın motor kısmından seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle dumanlar çıkmaya başladı.

Araçtan dumanların çıktığını gören sürücü yangın tüpüyle aracı söndürmeye başladı. Araçtan kısa sürede alevler yükselmeye başlayınca sürücü tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışmaları yaptı.

Yangının ardından araç kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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