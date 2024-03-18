Seyir halindeki araç alevlere kapıldı

Kaynak: İHA
Seyir halindeki araç alevlere kapıldı
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde seyir halindeki bir araç yandı.

Seyir halindeki aracın yanma olayı öğle saatlerinde Muratlı Küçük Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. Görgü tanıklarının iddialarına göre, B.K. sevk ve idaresindeki 59 plaka sayılı otomobili, seyir halinde iken motor kısmından bir anda dumanlar çıkmaya başladı.

Dumanları fark eden sürücü aracını sağa çekerek itfaiye ekiplerine haber verirken, ihbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri ise yangını hızla söndürdü.

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Kimsenin yaralanmaması sevindirirken, araçta maddi hasar oluştu.

Öte yandan, otomobil sürücüsü B.K. ise yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceğini, önceki gün aracını Tekirdağ Sanayi Sitesi'nde bir ustaya yaptırdığını ve kanuni hakkını arayacağını ifade etti.

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