Seyir halindeki araç alevlere teslim oldu

Kaynak: İHA
Seyir halindeki araç alevlere teslim oldu
Bursa’da otoyolda seyir halinde giden bir otomobil alevlere teslim oldu. O anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi yansıdı.

Bursa’nın, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi’nde meydana gelen olayda seyir halindeki otomobil bir anda alevlere teslim oldu.

Şoför bir anda canını kurtarmak için kendisini otomobilden dışarı attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti. Meydana gelen yangında can kaybı yaşanmazken otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilin alevlere teslim olarak yandığı anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

aw137291-01.jpg

aw137291-02.jpg

aw137291-03.jpg

aw137291-04.jpg

aw137291-05.jpg

aw137291-07.jpg

aw137291-06.jpg

Son Haberler
MİT'ten Irak'ta nokta operasyon Gündem
MİT'ten Irak'ta nokta operasyon
Hafize Gaye Erkan hakkında kulislerden sızan bomba iddia. Erdoğan bakın niye görevden almış Gündem
Hafize Gaye Erkan hakkında kulislerden sızan bomba iddia. Erdoğan bakın niye görevden almış
Uzmanından kritik obezite cerrahisi açıklaması Sağlık
Uzmanından kritik obezite cerrahisi açıklaması
Erdoğan'ın kendisine rakip olarak gördüğü isim ortaya çıktı. İşte aldığı önlem Gündem
Erdoğan'ın kendisine rakip olarak gördüğü isim ortaya çıktı. İşte aldığı önlem
Arda Güler'den flaş Barcelona itirafı Spor
Arda Güler'den flaş Barcelona itirafı
İnsülin direnci nedir? İnsülin direnci belirtileri neler? Sağlık
İnsülin direnci nedir? İnsülin direnci belirtileri neler?