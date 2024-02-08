Seyir halindeki araç alevlere teslim oldu

Bursa’nın, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi’nde meydana gelen olayda seyir halindeki otomobil bir anda alevlere teslim oldu.
Şoför bir anda canını kurtarmak için kendisini otomobilden dışarı attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti. Meydana gelen yangında can kaybı yaşanmazken otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilin alevlere teslim olarak yandığı anlar vatandaş kamerasına yansıdı.