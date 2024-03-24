Seyir halindeki araçta korkutan yangın

Kaynak: İHA
Seyir halindeki araçta korkutan yangın
Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı.

İnönü Mahallesi Ragıp Demirkol Bulvarı'nda gece saatlerinde meydana gelen olayda, seyir halinde bir otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Yangını fark eden sürücü, yol kenarında durarak aşağıya indi ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

Alevler kısa sürede büyüyüp motor bölümünü kaplarken, olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Motordaki arıza sebebiyle çıktığı düşünülen yangında, can kaybı ya da yaralanan bulunmadığı iletildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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