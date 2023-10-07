Seyir halindeki trende yangın çıktı

Muş'ta, seyir halindeki tırın vagonunda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

KAYNAK: İHA
Seyir halindeki trende yangın çıktı

Edinilen bilgilere göre, Tatvan istikametinden Muş istikametine gelen yük trenindeki bir vagon yolda alev aldı.

Yangını fark eden makinist Muş tren garına varmadan önce Muş Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdiği öğrenildi.

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İhbar üzerine tren garına itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alındı.

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Yangın esnasında vagonun boş olması büyük bir faciayı önlerken vagonda maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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