Otluk yangınında alevler demiryoluna sıçradı, yük treni 2 saat raylarda bekledi

Edirne'de otluk alanda yangınında alevler rüzgarın da etkisiyle demiryoluna sıçrayınca Bulgaristan'dan gelen yük treni, seferini durdurup raylarda bekledi.

KAYNAK: DHA
Otluk yangınında alevler demiryoluna sıçradı, yük treni 2 saat raylarda bekledi

Yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınınca Avrupa’dan gelen lojistik vagonların bulunduğu tren TCDD'ye ait çekici ile İstanbul'a götürüldü.

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Akşam saatlerinde Yıldırım Mahallesi Karakiraz mevkisinde otluk yangını çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangını görevlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

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Alevler rüzgarın etkisiyle yayılırken, demiryolunun çevresi dumar içerisinde kaldı.

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Bu sırada Bulgaristan'dan gelen yük treni duman ve alevlerin kapattığı raylarda durmak zorunda kaldı.

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Ekiplerin müdahalesiyle yangın 2 saatte kontrol altına alındı. Soğutma işlemlerinin ardından Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait çekici tren, Avrupa’dan gelen lojistik vagonları alarak İstanbul'a götürdü.

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