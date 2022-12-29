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Kazada kalp krizi şüphesi

Adana'da seyir halindeyken çelik bariyeri alarak, refüjdeki ağaçlara çarpan tır sürücüsü yaşamını yitirdi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, sürücünün kalp krizi geçirip hayatını kaybetmesinin ardından kazanın meydana gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 00:46
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Seyir halindeyken refüje çıkan tır sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada 'kalp krizi' şüphesi

Kazada kalp krizi şüphesi
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Çelik bariyeri aşıp, refüjdeki ağaçlara çarpan TIR’ın sürücüsü Ercan Büyükakkaş (61), hayatını kaybetti. Bölgede inceleme yapan polis ve sağlık ekipleri, Büyükakkaş’ın kalp krizi geçirip, hayatını kaybettikten sonra kazanın yaşandığı ihtimali üzerinde duruyor.

VÜCUDUNDA HERHANGİ BİR YARA BULUNMADI

Kaza, saat 21.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Acıdere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ercan Büyükakkaş yönetimindeki mermer tozu yüklü 51 ABU 358 plakalı TIR, iddiaya göre kontrolden çıkıp, çelik bariyeri aşarak refüjdeki ağaçlara çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, vücudunda herhangi bir yara bulunmayan sürücü Büyükakkaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ve savcının kaza yerinde yaptığı çalışmanın ardından Büyükakkaş’ın cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Polis ve sağlık ekibinin ilk incelemesinde, direksiyon başında kalp krizi geçirip, hayatını kaybettikten sonra kaza yaptığı ihtimali üzerinde durulan Büyükakkaş’ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (DHA)

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