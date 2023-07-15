Seyit Mehmet Özkan: Tabanca gibi oyuncular sahaya süreceğiz

Geçtiğimiz sezon 1. Lig’den TFF 2. Lig’e düşen Altınordu’da Başkan Seyit Mehmet Özkan, mayıs ayında kulübün futbol haklarını devretme kararı almıştı.

Konuyla alakalı kulüp televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu. O tarihten güne kadar yaklaşık 2 aylık süreçte kulübe talip olan yatırımcılarla görüşen Seyit Mehmet Özkan'ın devir konusunda hiçbir kişi ya da kurumla anlaşma sağlayamadığı öğrenildi.

Bundan sonraki süreçte Özkan'ın sadece A takım bazında kulübe uygun stratejik ortak bulabileceği dile getirildi. Konuyla alakalı kulüp televizyonuna önemli açıklamalarda bulunan Başkan Özkan devam kararı aldığını belirtti.

Başkan Özkan, “Biz Altınordu olarak yolumuza devam ediyoruz. Ben A takımın bulunduğu ekosistemden rahatsızım. Onun dışında bu toprakların çocuklarına son nefesime kadar hizmet etmeye devam edeceğim. 51 yaşımdayken, 2007 yılında kendime böyle bir söz verdim. O sözümü devam ettireceğim. Altınordu organizasyonu bu toprakların çocuklarına spor yapma imkanı sağlamak yolunda eskisinden daha çok rol alacak" şeklinde konuştu.



Altınordu, bu toprakların çocuklarına çok daha iyi hizmet edecek ve çok daha iyi futbolcular yetiştirecek diyen Başkan Özkan, “Akademi ve A takım ayrımımız yok. U19, U17 ve A takım Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde çalışacak. Tabanca gibi oyuncular sahaya süreceğiz. Onuralp gibi özgüveni ve farkındalığı yüksek, çalışkan oyuncular yetiştireceğiz. Hep birlikte yapacağız. Biz bu işe baş koyduk, yolumuza devam edeceğiz. Hırslıyız, azimliyiz. Anladık ki 1'inci Lig'e de çıksak, Süper Lig'e de çıksak bize bizden fayda var. Bu kulüp benden sonra da aynı format ve ilkelerle devam etsin diye uğraşıyoruz. Bizim gibi bir organizasyon yok Türkiye'de. Çok güzel bir ekibimiz var" ifadelerini kullandı. (İHA)