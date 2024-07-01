Şeyma Subaşı beyaz transparan elbisesine zoom yaptıkça yaptı. Video yorum yağmuruna tutuldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Merve N. Güreş
Şeyma Subaşı beyaz transparan elbisesine zoom yaptıkça yaptı. Video yorum yağmuruna tutuldu

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, katıldığı bir davette giydiği beyaz transparan elbisesiyle bir kez daha tüm dikkatleri üzerine çekti. Subaşı'nın elbisesinin detaylarını göstermek için kamerayı yakınlaştırması ise yorum yağmuruna tutuldu.

Son zamanlarda aşk hayatıyla ve bitmeyen tatilleriyle gündemde olan Subaşı, 3 Mayıs 2023 tarihinde Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturmuş ve kısa bir süre sonra da boşanmıştı.

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra da cesur tarzıyla dikkat çekmeye devam eden Şeyma Subaşı, bu kez de beyaz transparan elbisesiyle beğeni topladı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda ayna karşısına geçen Subaşı, elbisesinin detaylarını göstermek için kamerayı yakınlaştırdı.

Subaşı'nın bu paylaşımına takipçilerinden yorum yağdı.

Birçok takipçi Subaşı'nın bu kadar transparan bir elbise giymesine gerek olmadığını ve gereksiz bir poz verdiğini savundu.

Yorumlarda "Bu kadar görmemize gerek yoktu", "Ya anladık transparan", "Yine gereksiz bir poz" gibi eleştiriler yer aldı.

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ŞEYMA SUBAŞI KİMDİR?

Şeyma Subaşı, 2 Temmuz 1990 tarihinde Samsun'da doğdu. 2008 yılında Miss Turkey yarışmasına katılarak tanınmaya başladı.

2011 yılında Acun Ilıcalı ile evlenen Subaşı, 2018 yılında boşandı.

Boşandıktan sonra da sosyal medya paylaşımları ve aşk hayatıyla gündemde kalmaya devam etti.

Subaşı, 2023 yılında Mohammed Alsaloussi ile kısa süreli bir evlilik yaşadı. Şu anda ise Miami'de yaşıyor ve sosyal medya fenomenliği yapıyor.

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