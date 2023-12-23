Seyran’ın sözleri sarstı geçti. Yalı Çapkını’nın son bölümü herkesin dilinde

Star TV ekranlarının sevilen dizilerinden Yalı Çapkını her cuma seyircisini şaşırtmaya ve heyecanlandırmaya devam ediyor. Son olarak 51. bölümü ekranlara gelen Yalı Çapkı’nın en çarpıcı sahnesi Seyran karakterinin televizyon programında yaptığı konuşması oldu. Kadın haklarına vurgu yapan konuşma, izleyicinin hoşuna giderek, tam not aldı.

Başrollerinde Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Şerif Sezer, Çetin Tekindor, Diren Polatoğulları, Gülçin Şantırcıoğlu, Gözde Kansu, Binnur Kaya, Emre Altuğ ve gibi sevilen isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinin 51. bölümü dün akşam seyirciyle buluştu.

Dizideki Seyran’ın kadın haklarına vurgu yaptığı sahne, sosyal medyada günün en çok konuşulanları arasındaki yerini aldı. Afra Saraçoğlu’nun canlandırdığı Seyran karakterinin dizi içinde katılığı televizyon programında verdiği röportajda söyledikleri hem dizide hem de gerçek hayatta soğuk duş etkisi yarattı.

SEYRAN SUNUCUYA VERDİĞİ CEVAPLA TAM NOT ALDI

Yalı Çapkını’nın bu hafta ekranlara gelen o sahnesinde Seyran, bir televiyozn programına katıldı. Röportajın başlarında “Babam tarafından zorla dayak yiyerek evlendirildim” itirafında bulunan Seyran’ın o sözleri sahneye bomba gibi düştü.

Ardından Halis Korhan’ın ailesine uygun gelin adayını bulmak için hamama kızların toplatıldığını ve bu kızlar arasından seçim yapıldığını söyleyerek sözlerine devam etti.

Sunucunun “Bizi izleyenlere, özellikle genç kızlarımıza ne söylemek istersiniz?” sorusu üzerine ise Seyran verdiği cevapla izleyicinin bir kez daha kalbini kazandı.

Seyran, “Peri masallarına inanmasınlar. Hayat öyle bir şey değil. Sevgilerinin bedeli özgürlükleri olmasın. Hangi eşikten geçerlerse geçsinler; sakın onurlarını, gururlarını, karakterlerini kapının dışında bırakmasınlar” sözlerini dile getirdi.

Seyran, eş seçerken dikkat edilmesi gerekenin yakışıklılık veya zenginlik gibi gelip geçici şeyler yerine iyi bir karakter ve eşlerin anlaşabilmesi olduğunu vurguladı.

"KUŞAKTAN KUŞAĞA AKTARILIYOR"

Afra Saraçoğlu’nun hayat verdiği Seyran karakterinin sözlerinin devamında daha çarpıcı ifadeler kullanması seyirciyi heyecanlandırdı.

İşte Seyran’ın en dikkat çeken o sözleri:

Şiddetin her türlüsüyle mücadele etmeye çalışsınlar. Çünkü bir kadın olarak sizin çıkaramadığınız sesiniz çocuklarınıza suskunluk olarak miras kalıyor. Bugün size kalkan eli tutmaz da razı gelirseniz yarın o tokat korumasız bir çocuğun suratında patlıyor. Çünkü sevgi gibi nefret de insandan insana, kuşaktan kuşağa aktarılıyor, çoğalarak yayılıyor