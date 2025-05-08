Seyşeller’de ÜFE yükseldi

Seyşeller’de tüketici fiyat endeksi (TÜFE), 2025 yılının Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0.08 oranında yükseldi. Bu artış, Mart ayında kaydedilen yüzde 0.04’lük düşüşün ardından geldi. Enflasyondaki bu yukarı yönlü hareketin ana nedeni, balık hariç gıda ürünlerindeki belirgin fiyat artışları oldu. Mart ayında yüzde 1.08 artan bu kalem, Nisan ayında yüzde 2’ye ulaştı.

Gıda kategorisinde öne çıkan zamlar arasında dondurulmuş, tütsülenmiş ve tuzlanmış balık yüzde 5.32 ile ilk sırada yer aldı. Ardından yüzde 5.21 ile et ürünleri, yüzde 3.68 ile sebzeler ve yüzde 2.72 ile süt, peynir ve yumurta geldi. Bu fiyat artışları, ada halkının temel ihtiyaçlarına yansıyarak enflasyonist baskıyı belirgin hale getirdi.

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BALIK FİYATLARINDA SERT DÜŞÜŞ YAŞANDI

Ancak aynı dönemde taze balık fiyatlarında dikkat çekici bir gerileme görüldü. Mart ayında yüzde 10.22 oranında düşen taze balık fiyatları, Nisan ayında yüzde 12.01 daha gerileyerek tüketicilere bir nebze rahatlama sundu. Ada ekonomisinde balığın temel bir besin kaynağı olduğu düşünüldüğünde, bu düşüş özellikle deniz ürünlerine dayalı mutfak alışkanlıklarına sahip kesimler için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Taze balığın ucuzlaması, dışa bağımlı olmayan yerel balıkçılık sektörünün dönemsel üretim artışına bağlanıyor. Özellikle av sezonunun etkili olduğu aylarda bu tür fiyat gerilemeleri daha sık yaşanabiliyor. Ancak bu düşüş genel enflasyon trendini baskılamaya yetmedi.

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GIDA DIŞI ÜRÜNLERDE FİYATLAR SABİT KALDI

Nisan ayında gıda dışı ürünlerin fiyatları ise önceki aya göre sabit kaldı. Mart ayında bu kalemde yüzde 0.04 oranında bir düşüş gözlemlenmişti. Gıda dışı harcamaların durağanlığı, genel enflasyon oranının sınırlı yükseliş göstermesinin bir diğer nedeni olarak öne çıktı.

Mobilyadan elektroniğe, temizlik ürünlerinden giyim ve ayakkabıya kadar uzanan gıda dışı ürün sepetinde ciddi bir fiyat dalgalanması yaşanmadı. Bu da tüketici bütçeleri üzerinde en azından bu alanda ek bir baskının oluşmadığını ortaya koyuyor.

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AYLIK BAZDA FİYATLAR HAFİF ARTTI

Nisan ayında aylık bazda tüketici fiyatları yüzde 0.16 oranında arttı. Mart ayında ise fiyatlar neredeyse sabit kalmıştı. Bu hafif yükseliş, özellikle gıda fiyatlarının ivmelenmesinden kaynaklandı. Gıda dışı ürünlerdeki sabitlik, aylık artışın sınırlı kalmasında etkili oldu.

Seyşeller İstatistik Ofisi tarafından yayımlanan veriler, ülkenin enflasyon dinamiklerinde mevsimsel etkilerin ve ithalata bağımlı tüketim yapısının belirleyici olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Küresel emtia fiyatlarının seyri, döviz kuru oynaklığı ve turizm gelirlerindeki değişim, ülke ekonomisinin fiyat düzeyi üzerinde doğrudan etkili olmaya devam ediyor.

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TURİZM VE İTHALAT ODAKLI EKONOMİ ETKİLENİYOR

Turizm odaklı gelir modeline sahip Seyşeller, büyük ölçüde ithalata dayalı bir tüketim yapısı barındırıyor. Özellikle işlenmiş gıda ürünleri, süt ve et gibi kalemlerde dış tedarike bağımlı olunması, döviz kurundaki dalgalanmalara duyarlılığı artırıyor. Bu nedenle gıda fiyatlarındaki artış sadece iç üretim değil, aynı zamanda ithalat maliyetlerinden de etkileniyor.

Diğer yandan turizm sezonundaki canlanma, özellikle otelcilik ve hizmet sektörlerinde talep artışına yol açarak bazı fiyatların yukarı yönlü hareket etmesine neden olabiliyor. Nisan ayı verileri, bu tür etkilerin bazı ürün gruplarında hissedildiğini gösteriyor.

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ENFLASYON GÖRÜNÜMÜ İZLENMEYE DEVAM EDİYOR

Seyşeller’de yıllık enflasyon oranı üzerindeki baskının sürmesi bekleniyor. Özellikle gıda fiyatlarındaki belirsizlikler, küresel iklim değişikliği ve tedarik zinciri aksamaları nedeniyle artış yönlü baskı oluşturuyor. Merkez bankası ve ekonomi yönetimi, fiyat istikrarını sağlamak amacıyla önümüzdeki aylarda para politikası tedbirlerini gözden geçirebilir.

Yılın geri kalanında hem turizm gelirleri hem de ithalat maliyetlerindeki eğilim, enflasyonun seyrinde belirleyici olacak. Taze balık fiyatlarındaki gerileme gibi bazı geçici rahatlamalar olsa da genel fiyat düzeyinde istikrarlı bir düşüş beklenmiyor.