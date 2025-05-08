Faizler yerinde saydı: Norveç Merkez Bankası indirime gitmedi

Norveç Merkez Bankası, Mayıs 2025 toplantısında politika faizini yüzde 4,5 seviyesinde sabit tuttu. Bu oran, son 15 yılın en yüksek seviyesini temsil ediyor ve banka bu oranı bir yıldan uzun süredir koruyor. Karar, piyasa beklentileriyle tamamen uyumlu olarak açıklandı. Finansal çevrelerde faiz indirimi yönünde bir adım atılmayacağı tahmin ediliyordu.

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MERKEZ BANKALARINDA TEMKİN HAKİM

Norges Bank, tıpkı diğer G10 para birimlerini yöneten merkez bankaları gibi, küresel ticaret ortamındaki belirsizlikleri yakından izliyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere büyük ekonomilerin uygulamaya koyduğu ticaret kısıtlamaları, küresel ekonomik görünüm üzerinde baskı yaratıyor. Bu durum, para politikası kararlarını daha temkinli ve aşamalı bir şekilde alma zorunluluğunu beraberinde getiriyor.

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ENFLASYONDA GERİLEME

Banka Komitesi, 2023’ten bu yana enflasyonun önemli ölçüde yavaşladığını ancak hâlâ hedefin üzerinde seyrettiğini vurguladı. Bu nedenle faiz oranlarında erken bir indirimin, fiyatlarda yeni bir artış dalgasına neden olabileceği değerlendiriliyor. Bu yaklaşım, merkez bankasının enflasyonla mücadele konusunda kararlılığını koruduğunu gösteriyor.

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FAİZ İNDİRİMİ SİNYALİ VERİLDİ AMA...

Her ne kadar faiz indirimi için henüz erken olsa da, banka yılın ilerleyen aylarında bu yönde bir adım atılmasının uygun olabileceğini belirtti. Ancak bu öngörü, Norveç ekonomisinin dış şoklara maruz kalmaması koşuluna bağlı. Özellikle ticaret savaşlarının derinleşmesi ve küresel piyasalarda ciddi oynaklıkların oluşması, bu planları erteleyebilir ya da tamamen iptal ettirebilir.

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DENGELİ POLİTİKALAR HEDEFLENİYOR

Norveç Merkez Bankası’nın mevcut politika duruşu, ekonomiyi soğutmak yerine dengelemek üzerine kurulu. Norveç kronu, enerji ihracatından elde edilen gelirlerle destekleniyor olsa da küresel riskler kron üzerindeki baskıyı artırabilir. Ayrıca ülkedeki borçluluk oranı ve konut piyasasındaki gelişmeler de faiz kararlarında belirleyici unsurlar arasında yer alıyor.

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PİYASALAR VE YATIRIMCILAR YIL SONUNU BEKLİYOR

Piyasa oyuncuları ve yatırımcılar, Norveç Merkez Bankası’nın yıl sonunda faiz indirimine başlayıp başlamayacağına dair işaretleri dikkatle izliyor. Bu, özellikle tahvil getirileri ve döviz kurları üzerinde etkili olabilecek bir gelişme. Eğer küresel koşullar istikrarlı kalırsa, bankanın yılın son çeyreğinde faiz indirimine gitmesi sürpriz olmayacak.