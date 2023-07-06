Şeytanteresi otu hazımsızlığa iyi geliyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Hazımsızlığa iyi gelen şeytanteresi otunun faydaları dikkat çekti. Şeytanteresi otuyla ilgili detaylar…

HAZIMSIZLIK NEDİR?

Dispepsi (hazımsızlık), çoğu zaman yemek yemeye bağlı olarak gelişse de bazı durumlarda enfeksiyonlar veya kullanılan birtakım ilaçlara bağlı şekilde de ortaya çıkabilen karnın üst bölgesindeki ağrı ve şişkinlik hissidir.

HAZIMSIZLIK BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Karın ağrısı

-Aşırı tokluk hissi

-Üst abdominal bölgede (üst karın) şişlik

-Ağız yoluyla gaz çıkarma (geğirme)

-Midede aşırı doluluk hissi

-Mide yanması

-Reflü (mideden ağıza asit gelmesi)

-Mide bulantısı ve kusma

ŞEYTANTERESİ BİTKİSİ NEDİR?

İran, Suriye, Afganistan ve Horasan dağlarında yetişen şeytan otu adlı bitkinin köküne yapılan kesiklerden akan koyu bir maddedir. Sarı esmer renkli, yumuşak balmumu kıvamında reçineli zamktır.