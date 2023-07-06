Şeytanteresi otu hazımsızlığa iyi geliyor

Hazımsızlığa iyi gelen şeytanteresi otunun faydaları dikkat çekti. Şeytanteresi otuyla ilgili detaylar haberimizde…

Şeytanteresi otu hazımsızlığa iyi geliyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Hazımsızlığa iyi gelen şeytanteresi otunun faydaları dikkat çekti. Şeytanteresi otuyla ilgili detaylar…

HAZIMSIZLIK NEDİR?

Dispepsi (hazımsızlık), çoğu zaman yemek yemeye bağlı olarak gelişse de bazı durumlarda enfeksiyonlar veya kullanılan birtakım ilaçlara bağlı şekilde de ortaya çıkabilen karnın üst bölgesindeki ağrı ve şişkinlik hissidir.

HAZIMSIZLIK BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Karın ağrısı

-Aşırı tokluk hissi

-Üst abdominal bölgede (üst karın) şişlik

-Ağız yoluyla gaz çıkarma (geğirme)

-Midede aşırı doluluk hissi

-Mide yanması

-Reflü (mideden ağıza asit gelmesi)

-Mide bulantısı ve kusma

ŞEYTANTERESİ BİTKİSİ NEDİR?

İran, Suriye, Afganistan ve Horasan dağlarında yetişen şeytan otu adlı bitkinin köküne yapılan kesiklerden akan koyu bir maddedir. Sarı esmer renkli, yumuşak balmumu kıvamında reçineli zamktır.

İlgili Haberler
Şeytanteresi otu neye iyi geliyor?
Öne Çıkanlar
Hull City'den Galatasaray'a acı ders. Bu Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacak
Hull City'den Galatasaray'a acı ders. Bu Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacak
Ali Koç Arda Güler'in Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağını açıkladı
Ali Koç Arda Güler'in Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağını açıkladı
Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki: Günlüğü bin 500 TL’ye işçi bulamıyorlar
Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki: Günlüğü bin 500 TL’ye işçi bulamıyorlar
Kiracıya iyi ev sahibine kötü haber: İspanya modeli geliyor
Kiracıya iyi ev sahibine kötü haber: İspanya modeli geliyor
Memur ve emekli zam oranı belli oldu mu? Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
Memur ve emekli zam oranı belli oldu mu? Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
Refah payı nedir? Refah payı nasıl hesaplanır?
Refah payı nedir? Refah payı nasıl hesaplanır?
Son Haberler
Başkan Mehmet Büyükekşi'den Hamit Altıntop kararı Spor
Başkan Mehmet Büyükekşi'den Hamit Altıntop kararı
Şeytanteresi otu kemik erimesine iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Şeytanteresi otu kemik erimesine iyi geliyor
Türkiye için korkunç sıcaklık uyarısı. İnsanlığın yaşadığı en sıcak sene olacak Güncel
Türkiye için korkunç sıcaklık uyarısı. İnsanlığın yaşadığı en sıcak sene olacak
Anıtkabir'de tepki çeken pozlar Güncel
Anıtkabir'de tepki çeken pozlar
Şeytanteresi otu Alzheimer'ı önlüyor Şifalı Bitkiler
Şeytanteresi otu Alzheimer'ı önlüyor
Borsa güne rekorla başladı Ekonomi
Borsa güne rekorla başladı
Brent petrolün varil fiyatı 76,47 dolar Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 76,47 dolar