Türkiye'deki kamu hizmetlerinde ve bazı mal ve hizmetlerde, belirli koşullara bağlı olarak fiyat artışları otomatik olarak uygulanabilir. Bu tür zam, genellikle ekonomik şartlar, enflasyon oranları veya benzeri faktörlere bağlı olarak gerçekleşir. Peki, seyyanen zam nedir? Seyyanen zam ne demek?

SEYYANEN ZAM NE DEMEK?

"Seyyanen" kelimesi, Türkçe'de "artışla" veya "normalin üzerinde" anlamına gelirken, "zam" kelimesi fiyat artışını ifade eder. Bu ifade genellikle ekonomi veya ticaret bağlamında kullanılır.

SEYYANEN ZAM NEDİR?

"Seyyanen zam" ifadesi, bir mal veya hizmetin fiyatının normalin üzerinde arttırılması anlamına gelir.

Bir mal veya hizmete seyyanen zam yapıldığında, normal piyasa koşullarının üzerinde bir fiyat artışı gerçekleşir. Bu durum, genellikle maliyetlerdeki artışlar, arz-talep dengesindeki değişiklikler veya başka ekonomik faktörlerden kaynaklanabilir.

Seyyanen zam terimi, tüketicilerin fiyat artışlarını ifade etmek ve anlamak için kullanılan bir terimdir. Bu tür zamlar, tüketicilerin bütçelerini etkileyebilir ve enflasyonun bir göstergesi olabilir.