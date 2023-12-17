Seyyar köftecide otururken TIR ezdi

Kocaeli'nin Derince ilçesi Liman Işıklar mevkisinde meydana gelen olayda, seyir halinde yolunda ilerleyen 06 FP 0745 plakalı bir TIR, kontrolden çıkarak seyyar köftecide oturan vatandaşların arasına daldı.

5 KİŞİ YARALANDI

Yaşanan kazada, köftecide bulunan Orhan O., Halit Ü., Cihan M., Mevlüt Ç. ve Osman Yağmuroğlu yaralanırken, TIR sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. TIR'ın çarptığı bir otomobil ve bir kamyonette de hasar oluştu.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Yaralılar içerisinde durumu ağır olan Osman Yağmuroğlu, isimli vatandaş, tedavi gördüğü Koceli Şehir Hastanesi'nde doktorların çabasına rağmen bu sabah hayatını kaybetti. Yağmuroğlu'nun cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi olan Zonguldak'a gönderildi.Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören diğer 4 yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan TIR sürücünün yakalanması için polis ekipleri güvenlik kameralarını inceledi. Ancak tüm çalışmalara rağmen henüz TIR sürücüsüne ulaşılamadı. Ekiplerin TIR sürücüsünü yakalama çalışmaları sürüyor.