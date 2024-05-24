Sezen Aksu o meşhur şarkısını bakın kime yazmış

Kaynak: Haber Merkezi
Sezen Aksu o meşhur şarkısını bakın kime yazmış

Sezen Aksu'nun 7'den 70'e herkesin sevdiği "Gidemem" şarkısını Zerrin Özer'e yazdığı ortaya çıktı. Özer, 2019 yılında katıldığı bir canlı yayında açıkladı.

2019'da Zerrin Özer, 'Senin Mucizen' adlı programa konuk olduğunda Sezen Aksu ile sohbet edip deneyimlerini paylaştığını ifade etti.

Program sırasında Zerrin Özer, araları açık olan iki sanatçının aslında arkadaş olduklarını da ortaya koyan bir itiraf yaptı.

'GİDEMEM' ŞARKISINI ZERRİN ÖZER İÇİN YAZMIŞ

Özer, Sezen Aksu'nun kendisi için bir şarkı yazdığını belirtti. Gözleri dolu dolu anlatan Özer, Sezen Aksu'nun "Gidemem" adlı şarkısını, ikilinin küs olduktan bir yıl sonra, kendisi için bestelediğini dile getirdi.

YILLAR SONRA AÇIKLAMIŞ

Sezen Aksu'nun ise bunu yıllar sonra Zerrin Özer'e açıkladığını belirtti.

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GİDEMEM ŞARKISININ SÖZLERİ ŞU ŞEKİLDE

Bazen daha fazladır her şey
Bir eşikten atlar insan
Yüzüne bakmak istemez yaşamın
O kadar azalmıştır anlam

O zaman hemen git radyoyu aç
Bir şarkı tut
Ya da bir kitap oku mutlaka
İyi geliyor
Ya da balkona çık bağır bağırabildiğin kadar
Zehir dışarı akmadan yürek yıkanmıyor

Ama fazla da üzülme, hayat bitiyor bir gün
Ayrılıktan kaçılmıyor
Hem çok zor, hem de çok kısa bir macera ömür
Ömür imtihanla geçiyor

Ben bu yüzden hiç kimseden gidemem, gitmem
Unutamam acı tatlı ne varsa hazinemdir
Acının insana kattığı değeri bilirim, küsemem
Acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksiktir

Ben bu yüzden hiç kimseden gidemem, gitmem
Unutamam acı tatlı ne varsa hazinemdir
Acının insana kattığı değeri bilirim, küsemem
Acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksiktir

Bir şiirden, bir sözden
Bir melodiden, bir filmden
Geçirip güzelleştirmeden can dayanmıyor
Yıldızların o ışıklı fırçası azıcık değmeden
Bu şahane hüzün tablosu tamamlanmıyor

Ama fazla da üzülme, hayat bitiyor birgün
Ayrılıktan kaçılmıyor
Hem çok zor, hem de çok kısa bir macera ömür
Ömür imtihanla geçiyor

Ben bu yüzden hiç kimseden gidemem, gitmem
Unutamam acı tatlı ne varsa hazinemdir
Acının insana kattığı değeri bilirim, küsemem
Acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksiktir

Ben bu yüzden hiç kimseden gidemem, gitmem
Unutamam acı tatlı ne varsa hazinemdir
Acının insana kattığı değeri bilirim, küsemem
Acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksiktir

Ben bu yüzden hiç kimseden gidemem, gitmem
Unutamam acı tatlı ne varsa hazinemdir
Acının insana kattığı değeri bilirim, küsemem
Acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksiktir

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