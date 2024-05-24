Sezen Aksu o meşhur şarkısını bakın kime yazmış

2019'da Zerrin Özer, 'Senin Mucizen' adlı programa konuk olduğunda Sezen Aksu ile sohbet edip deneyimlerini paylaştığını ifade etti.

Program sırasında Zerrin Özer, araları açık olan iki sanatçının aslında arkadaş olduklarını da ortaya koyan bir itiraf yaptı.

'GİDEMEM' ŞARKISINI ZERRİN ÖZER İÇİN YAZMIŞ

Özer, Sezen Aksu'nun kendisi için bir şarkı yazdığını belirtti. Gözleri dolu dolu anlatan Özer, Sezen Aksu'nun "Gidemem" adlı şarkısını, ikilinin küs olduktan bir yıl sonra, kendisi için bestelediğini dile getirdi.

YILLAR SONRA AÇIKLAMIŞ

Sezen Aksu'nun ise bunu yıllar sonra Zerrin Özer'e açıkladığını belirtti.

GİDEMEM ŞARKISININ SÖZLERİ ŞU ŞEKİLDE

Bazen daha fazladır her şey

Bir eşikten atlar insan

Yüzüne bakmak istemez yaşamın

O kadar azalmıştır anlam

O zaman hemen git radyoyu aç

Bir şarkı tut

Ya da bir kitap oku mutlaka

İyi geliyor

Ya da balkona çık bağır bağırabildiğin kadar

Zehir dışarı akmadan yürek yıkanmıyor

Ama fazla da üzülme, hayat bitiyor bir gün

Ayrılıktan kaçılmıyor

Hem çok zor, hem de çok kısa bir macera ömür

Ömür imtihanla geçiyor

Ben bu yüzden hiç kimseden gidemem, gitmem

Unutamam acı tatlı ne varsa hazinemdir

Acının insana kattığı değeri bilirim, küsemem

Acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksiktir

Ben bu yüzden hiç kimseden gidemem, gitmem

Unutamam acı tatlı ne varsa hazinemdir

Acının insana kattığı değeri bilirim, küsemem

Acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksiktir

Bir şiirden, bir sözden

Bir melodiden, bir filmden

Geçirip güzelleştirmeden can dayanmıyor

Yıldızların o ışıklı fırçası azıcık değmeden

Bu şahane hüzün tablosu tamamlanmıyor

Ama fazla da üzülme, hayat bitiyor birgün

Ayrılıktan kaçılmıyor

Hem çok zor, hem de çok kısa bir macera ömür

Ömür imtihanla geçiyor

Ben bu yüzden hiç kimseden gidemem, gitmem

Unutamam acı tatlı ne varsa hazinemdir

Acının insana kattığı değeri bilirim, küsemem

Acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksiktir

Ben bu yüzden hiç kimseden gidemem, gitmem

Unutamam acı tatlı ne varsa hazinemdir

Acının insana kattığı değeri bilirim, küsemem

Acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksiktir

Ben bu yüzden hiç kimseden gidemem, gitmem

Unutamam acı tatlı ne varsa hazinemdir

Acının insana kattığı değeri bilirim, küsemem

Acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksiktir